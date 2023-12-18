NI: украинские власти паникуют из-за российских МиГ-31

Украинская противовоздушная оборона крайне внимательно следит за МиГ-31, поскольку этот самолет вгоняет украинцев в ужас. Так считает издание National Interest.

«Он показал себя хорошим ударным самолетом, к которому Киев относится крайне серьезно», - указано в его статье.

«Кинжалы», которые несет эта боевая машина, обладают огромной дальностью полета и высочайшей скоростью. Поэтому как только потенциальные носители данных ракет поднимаются в воздух, украинцам приходится немедленно объявлять воздушную тревогу, чтобы хоть как-то быть готовым к отражению воздушного удара.

Обозреватели подчеркнули, что возможности МиГ-31 до сих пор считаются чуть ли не мистическими даже для западных военных. Его скорость одна из самых высоких во всем мире, а средства управления полетом являются новейшими, что дает самолету широчайшие возможности.