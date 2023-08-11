Нидерландский эксперт: передача истребителей F-16 не поможет Украине

Нидерландский журналист и политолог Аб Гителинк заявил РИА Новости, что передача Украине истребителей F-16 приведет к эскалации конфликта, но не даст преимущества ВСУ.

Он назвал «плохим планом» подготовку украинских летчиков на Западе. Намеченные сроки обучения слишком малы, требуется более фундаментальная подготовка.

Кроме того, у российской армии полное превосходство в небе, и российская ПВО будет сбивать истребители F-16, управляемые плохо обученными пилотами.

По мнению эксперта, любые действия НАТО ведут к затягиванию конфликта. Разрешить его можно только за столом переговоров, убежден Гителинк.