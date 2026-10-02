Налоговая реформа 2026 года обнулила привычные аргументы в споре между индивидуальным предпринимателем (ИП) и обществом с ограниченной ответственностью (ООО). Выбор теперь — не про статус, а про арифметику. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала предприниматель, собственник бухгалтерской компании Ирина Кожухова.

Как напомнила эксперт, с 1 января 2026 года порог освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) для бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) обрушен с ₽60 до 20 млн рублей.

«Если доход за 2025 год превысил эту планку, с 2026-го вы — плательщик НДС. Ставка поднята до 22%. Для ИП это означает не просто новый налог, а полноценный бухгалтерский учет: счета-фактуры, книги покупок и продаж, ежеквартальные декларации. Отчетность предпринимателя впервые приравнена к корпоративной», — сказала она.

Эксперт объяснила, что догма «ИП рискует квартирой, ООО — только уставным капиталом» больше не работает. Субсидиарная ответственность в 2026 году применяется к контролирующим лицам ООО безотказно.

«Если банкротство вызвано действиями учредителя или директора, суд взыщет долги из личного кармана. Реальная защита — не форма, а чистая бухгалтерия», — сообщила Кожухова.

Что осталось от различий:

Взносы. ИП платит фиксированные страховые взносы «за себя» — ₽57 390 в 2026-м плюс 1% с дохода свыше ₽300 тысяч. ООО взносы за себя не платит, но с 2026 года обязан начислять их даже на символическую зарплату директора — минимум ₽8 127,9 в месяц.

Вывод денег. ИП распоряжается прибылью свободно: перевел на карту — и все. В ООО деньги принадлежат компании. Чтобы их получить, нужно либо платить зарплату (с НДФЛ и взносами), либо ждать дивидендов (раз в квартал, после налога на прибыль 25%).

Регистрация. ИП открывается за сутки, госпошлина — ₽800 (онлайн — бесплатно). ООО требует устава, юридического адреса, уставного капитала от ₽10 тысяч, пошлины ₽4 тысячи и минимум четырех месяцев на ликвидацию.

Репутация. Крупные заказчики и госкомпании по-прежнему предпочитают юрлиц. ИП отсекаются на тендерах без юридических оснований.

«ИП оправдан при обороте до ₽20 млн, отсутствии партнеров и работе с физлицами или небольшими компаниями. Если планируете масштабирование, привлечение инвесторов, работу с крупными контрагентами или оборот выше ₽20 млн — регистрируйте ООО сразу. Разница в защите активов стерта, а в налогах и отчетности ИП выигрывает только на малых оборотах», — посоветовала собеседница издания.

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