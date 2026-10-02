В Подмосковье обследования на ВИЧ прошли более 2 млн жителей

С начала 2026 года обследование на ВИЧ в Подмосковье прошли более 2 млн жителей, что на 86 тыс. человек больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярное тестирование позволяет своевременно выявлять ВИЧ-инфекцию и как можно раньше начинать необходимое лечение и медицинское наблюдение», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что современная терапия позволяет пациентам с ВИЧ вести полноценную жизнь и родить здоровых детей. Пройти анонимное тестирование можно бесплатно в поликлинике по месту жительства, кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Узнать подробнее о профилактике, диагностике и лечении ВИЧ-инфекции можно на сайте Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Московской области.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.