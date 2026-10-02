В 12 округах Подмосковья провели ремонт дорожных знаков

Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» восстановили выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки в 12 округах Подмосковья, недочеты выявили в ходе обследования региональной дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, знаки восстановили в Серпухове на улице Пролетарская, в Ступине на улице Андропова, в Лобне на улице Батарейная, в Солнечногорске в селе Алабушево на улице Первомайская, в Пушкинском у поселка Нагорное на Красноармейском шоссе.

Кроме того, работы прошли в Люберцах в поселке городского типа Малаховка на Быковском шоссе, в Орехово-Зуеве вблизи СНТ «Темп», в Жуковском на улицах Мясищева и Гагарина и не только.

В ведомстве подчеркнули, что работы проводят оперативно, так как отсутствующие или поврежденные знаки несут в себе опасность для автомобилистов и повышают риск возникновения аварии.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.