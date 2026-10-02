Думаете, кофе с молоком безопаснее? Гастроэнтеролог Пехотина развеяла популярный миф

Кофе с молоком принято считать более щадящим для желудка, чем американо, однако универсального правила здесь нет. Добавленная молочная пенка не отменяет действие самого кофе и не гарантирует защиту от изжоги. Врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому любимый напиток может доставить проблемы и почему даже кофе с молоком способен спровоцировать рефлюкс.

«Это скорее распространенный миф, чем универсальное правило. Добавление молока не делает кофе автоматически безопаснее для желудка и не устраняет его потенциальное влияние на пищеварение», — объяснила Пехотина.

Дело в том, что кофе содержит целый комплекс биологически активных веществ. У чувствительных людей они могут усиливать симптомы рефлюкса и провоцировать изжогу. Поэтому один человек способен спокойно выпить чашку черного кофе, тогда как у другого неприятные ощущения появятся даже после небольшого количества напитка с молоком.

При этом исследования действительно находят связь между употреблением кофе и несколько большей частотой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), однако эффект относительно небольшой, а его клиническое значение пока остается не до конца определенным.

Выбирать между черным кофе и кофе с молоком исключительно по принципу «что меньше раздражает желудок» тоже не стоит. По словам гастроэнтеролога, нельзя утверждать, что именно американо обязательно вызывает изжогу, тяжесть или дискомфорт. На реакцию организма влияет сразу несколько факторов.

«При изжоге ключевое значение имеет не только состав напитка, но и индивидуальная чувствительность, количество кофе, крепость, время употребления и наличие уже существующего рефлюкса», — отметила врач.

Сам кофе при этом способен способствовать расслаблению нижнего пищеводного сфинктера — мышечного клапана, который препятствует забросу содержимого желудка в пищевод. Если он расслабляется, вероятность рефлюкса возрастает, а вместе с ним могут появиться характерные жжение и неприятный привкус во рту. Поэтому если после кофе регулярно возникают изжога, кислая отрыжка, жжение за грудиной или дискомфорт, простая замена американо на латте или капучино может не решить проблему.