Подмосковные экологи одержали победу на IV Детском экологическом форуме в Магнитогорске

Команда из Подмосковья одержала победу в номинации «Лучший субботник» по итогам IV Детского экологического форума среди обучающихся 5–11 классов, который прошел в Магнитогорске. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках форума школьники из Домодедово и Чехова представили проект «Экспедиция «Исток». Он посвящен восстановлению реки Гнилуша в городском округе Домодедово.

В общей сложности участниками мероприятия стали 289 команд из 51 региона. Школьники презентовали свои научные и прикладные разработки в сфере экологии. Для них также организовали тематические сессии с экспертами, эколого-просветительскую выставку и мастер-классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.