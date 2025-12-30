Никто не успел помочь: ребенок скончался, поперхнувшись во время приема пищи
В Свердловской области 12-летний мальчик подавился блином, его не спасли
Трагедия, оборвавшая жизнь ребенка, произошла в Свердловской области. По данным Telegram-каналов, 12-летний мальчик скончался в результате того, что подавился во время завтрака.
ЧП случилось в одном из местных реабилитационных центров. За столом во время приема пищи ребенку внезапно стало плохо. Несмотря на все усилия медиков, оказать ему помощь не удалось. Подробности обстоятельств происшествия, а также информация о состоянии здоровья мальчика до трагического момента, в открытых источниках не раскрываются.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего для установления всех деталей случившегося.