Никто никуда не полетит: пьяная пассажирка устроила скандал в самолете, угрожая взорвать борт

Согласно информации, опубликованной в журнале People, в Соединенных Штатах авиарейс прервали из-за нетрезвой пассажирки, которая угрожала экипажу подрывом самолета.

Инцидент случился 23 сентября на борту самолета Frontier Airlines, следовавшего из Нэшвилла в Денвер. Экипаж неоднократно обращался к находящейся в состоянии алкогольного опьянения женщине с просьбой покинуть воздушное судно, однако она проигнорировала требования.

После этого туристка начала выкрикивать угрозы о взрыве бомбы на борту, заявив, что в таком случае полет станет невозможным. В ответ представители авиакомпании обратились за помощью к правоохранительным органам.

Для проведения проверки самолета все остальные пассажиры были временно высажены. Информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. Нарушительницу задержали и вывели из самолета. Отправление рейса, запланированное на 7:30, было задержано до 10:21 из-за произошедшего инцидента в аэропорту Нэшвилла.

