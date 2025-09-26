Женщина угнала шаттл в аэропорту Чикаго для проверки безопасности

Жительница Чикаго угнала служебный шаттл прямо с территории международного аэропорта Мидуэй и выехала на рулежную дорожку. Позже она объяснила полиции, что таким необычным способом решила проверить уровень безопасности авиационного узла. Об этом сообщает The People.

Дерзкий инцидент, который мог привести к серьезным последствиям, произошел в аэропорту Мидуэй в Чикаго. 39-летняя женщина смогла беспрепятственно проникнуть на охраняемую территорию воздушной гавани. Ее целью стал аэропортовый шаттл — автобус для перевозки пассажиров между терминалами. Злоумышленница не только забралась в кабину транспортного средства, но и сумела завести его.

Под управлением женщины шаттл проехал по внутренним дорогам аэропорта и оказался на критически важной рулежной дорожке, где обычно перемещаются самолеты. Совершив поездку, она оставила автобус и направилась в здание терминала, где ее вскоре задержала служба безопасности. Причиной своих действий женщина назвала желание лично проверить, насколько надежно охраняется аэропорт. Ей было предъявлено обвинение в незаконном проникновении на закрытый объект. После задержания она сообщила правоохранителям о наличии проблем с психическим здоровьем в прошлом.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Екатеринбурга пассажиры рейса Azur Air в Анталью устроили бунт.