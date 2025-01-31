Нижегородский завод остановил отгрузку продукции после атаки дрона ВСУ

На предприятии «Сибур-Кстово», расположенном в Нижегородской области, продолжаются работы по ликвидации последствий падения обломков беспилотного летательного аппарата. Основные производственные мощности работают в резервном режиме, а отгрузка продукции временно приостановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы нефтехимического предприятия.

Напоминаем, что в ночь на среду, 29 января, во время отражения атаки беспилотного летательного аппарата на территории предприятия «Сибур-Кстово» произошло падение обломков, что привело к возгоранию. К счастью, никто не пострадал, сотрудники были оперативно эвакуированы в безопасное место.

«На территории предприятия „Сибур-Кстово“ ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитого БПЛА. Основные установки находятся в резервном режиме, отгрузка продукции временно не производится. После завершения работы сотрудников МЧС и других профильных служб будет проведена оценка состояния оборудования, выполнены необходимые ремонты и другие мероприятия», — сказали в пресс-службе.

В компании сообщили, что «Сибур» предпринимает шаги для того, чтобы удовлетворить спрос на продукцию с других своих предприятий.

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