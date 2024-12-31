Два дрона ВСУ самолетного типа сбиты над акваторией Черного моря, сообщил Развожаев
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Средства противовоздушной обороны, несущие дежурство, успешно перехватили и ликвидировали два беспилотных летательных аппарата самолётного типа в воздушном пространстве над Чёрным морем, проинформировал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.
«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор Севастополя добавил, что продолжается контроль обстановки в акватории.
Во вторник днем, 30 декабря, ВСУ дроном угодили в кабинет главного врача Алешкинской ЦРБ в Херсонской области Владимира Харлана. Сам он получил тяжелые осколочные ранения. А замглавврача Василий Борисов погиб.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку дрона ВСУ на больницу в Алешках — очередным кровавым преступлением киевского режима.