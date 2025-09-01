Нижегородцу изуродовали лицо в драке из-за парковки

В Нижнем Новгороде суд приговорил двух человек к трем годам заключения в колонии строгого режима за нанесение тяжких телесных повреждений мужчине. Инцидент, как сообщил телеграм-канал Ni Mash, произошел из-за спора о парковочном месте.

Согласно информации источника, два друга, находясь в поиске места для парковки, чуть не столкнулись с другим водителем, также занятым поиском. Возникшая ссора переросла в жестокую драку, в ходе которой один из нападавших выстрелил в ногу оппоненту, после чего оба продолжили избивать жертву. В результате нападения мужчина получил серьезные травмы, включая перелом носа, глазницы и черепа.

