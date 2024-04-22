Нянечку столичного коррекционного детсада подозревают в избиении детей

Недавно устроившуюся на работу нянечку столичного коррекционного детского сада подозревают в избиении подопечных. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что подозрения возникли у одной из мам воспитанников, которой вернули сына с синяками. Сразу никто из работников детсада не ответил на вопрос, где ударился ребенок, потом сказали, что он якобы ударился о стул. Ребенку поставлен диагноз «аутизм», он не разговаривает.

Отмечается, то мама мальчика считает виновной в этом нянечку, которая работала в ночные смены, к тому же это не первый случай, подобные инциденты подтвердили и родители других детей.

Добавляется, что женщина написала заявление в полицию.