НЛО выжил после столкновения с американской ракетой у Йемена

Неопознанный объект в воздушном пространстве (НОО) успешно отразил попадание американской ракеты недалеко от побережья Йемена. Кадры этого инцидента были продемонстрированы в ходе заседания подкомитета Палаты представителей Конгресса США, занимающегося контролем за изучением неопознанных аномальных явлений (НАЯ). Телеканал ABC News опубликовал эти видеоматериалы.

На записи видно, как ракета Hellfire, выпущенная американскими военными, рикошетит от светящегося, отражающего свет объекта. По информации конгрессмена Эрика Берлисона, предоставившего это видео, инцидент произошел 30 октября 2024 года вблизи береговой линии Йемена.

Берлисон заявил, что видеозапись была сделана с использованием беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper. Он также отметил, что получил эти материалы из «первых рук».

Ранее сообщалось, что американский юрист Шиэн обвинил власти и ЦРУ в сокрытии останков инопланетян.