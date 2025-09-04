Американский юрист Шиэн обвинил власти и ЦРУ в сокрытии останков инопланетян

Как сообщает Daily Star, он публично обвинил власти США, включая ЦРУ и Пентагон, в утаивании доказательств внеземного происхождения. Речь идет о сокрытии обломков космических кораблей и биологических останков инопланетных существ.

В своем заявлении Шиэн утверждает, что представители силовых ведомств намеренно вводят в заблуждение Конгресс США в ходе слушаний, посвященных НЛО. По словам адвоката, чиновники лгут под присягой, отрицая факт обладания внеземным кораблем и образцами ДНК, которые не принадлежат человеку.

Кроме того, юрист заявил, что военные США уже давно владеют образцами технологий пришельцев и активно их исследуют. Шиэн предположил, что в результате обратного инжиниринга были созданы действующие аппараты, которые сейчас тестируются пилотами ВВС в рамках сверхсекретной программы.

Ранее сообщалось о том, что британский адвокат собрал документы о визитах пришельцев на Землю.