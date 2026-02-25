Ночь кошмара в Дорогобуже: жители сравнили взрывы с землетрясением и рассказали о перекрытых дорогах

Ночь на 25 февраля стала для жителей Дорогобужа Смоленской области настоящим кошмаром. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками завод химических удобрений ПАО «Дорогобуж», а также, по предварительным данным, местную ТЭЦ. Корреспондент « Ленты.ру » передает с места событий шокирующие свидетельства очевидцев.

Местные жители сравнивают произошедшее с землетрясением. Женщина, проживающая на улице Мира, рассказала, что проснулась в 4:45 утра от мощной взрывной волны. Около 6 утра ее супруг пережил еще один удар, который также ощущался как подземные толчки.

По информации источников издания, удары пришлись на цеха по производству аммиака и селитры, что привело к масштабному пожару на промышленной площадке. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых, по предварительным данным, трое спасателей, участвовавших в тушении. Еще четверо пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в областную больницу.

Одна из жительниц дома на улице Седова поделилась, что в промежутке между 5 и 6 утра над городом кружили вертолеты, а в небе были видны беспилотники. Она наблюдала яркий светящийся объект, который, по ее словам, летел прямо на их дом. Женщина в страхе присела и накрыла голову, опасаясь падения дрона на крышу. Ракетные обстрелы в небе создавали невероятное, но пугающее зрелище.

Другая горожанка с улицы Путенкова проснулась от резкого звука рядом с домом и увидела зарево над заводом. Позже, около 7 утра, когда она решила еще прилечь, раздался оглушительный гул с рикошетом, от которого задрожали окна, а кровать буквально подпрыгнула, как при землетрясении. Волна прошла по всем комнатам.

По словам очевидцев, все дороги на выезд из города перекрыты, занятия в школах отменены, а в магазинах раскупили всю бутилированную воду. В квартирах у многих горожан пропало водоснабжение.

Известно, что один из пострадавших находится в реанимации Сафоновской ЦРБ с тяжелой черепно-мозговой травмой, врачи готовят его к операции. Всего за ночь над территорией России было уничтожено 69 беспилотников, из них 14 — в небе над Смоленской областью.