«Ночь огня и обломков». Раскрыты детали атаки дронов ВСУ на Волгоград

В ходе ночного массированного налета беспилотников ВСУ на Волгоградскую область, по данным региональной администрации, имелись жертвы среди гражданского населения. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, один из дронов-камикадзе поразил 24-этажный жилой дом, что привело к трагедии.

В результате атаки на здание по ул. Гаря Хохолова, 4, произошло разрушение балконных конструкций и остекления как в самом доме, так и в соседних строениях. От разлетающихся осколков погиб 48-летний мужчина. Кроме того, ударная волна и обломки повредили окна в квартирах и припаркованных автомобилях в ряде районов города.

Еще одним последствием воздушной атаки стало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе, которое было оперативно локализовано пожарными расчетами.

В настоящее время все экстренные службы региона проводят работу по оценке нанесенного ущерба и устранению его последствий. На случай проведения взрывных работ администрацией Волгограда подготовлен пункт временного размещения.

В ответ на данную террористическую вылазку Вооруженные силы РФ наносят точечные удары по объектам военной инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее сообщалось о том, что над Тульской областью уничтожен один дрон ВСУ.