«Ночь полыхающего неба». Раскрыты детали массированной атаки дронов на Новороссийск

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов, осуществленной Вооруженными силами Украины, повреждения получили как частные домовладения, так и многоквартирные здания в Новороссийске.

Общее число пострадавших домов перевалило за сотню.

О текущей ситуации в своем телеграм-канале рассказал мэр города Андрей Кравченко. По его словам, специалисты до сих пор ведут подомовой обход и детальное обследование территорий, попавших под удар.

«На данный момент известно о повреждениях в 61 частном доме и 41 многоквартирном», — написал Кравченко.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 2 марта российские ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ.