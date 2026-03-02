«Ночь полыхающего неба». Раскрыты детали массированной атаки дронов на Новороссийск
Кравченко сообщил о повреждении более домов в Новороссийске
Фото: [istockphoto.com/shcherbak volodymyr]
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов, осуществленной Вооруженными силами Украины, повреждения получили как частные домовладения, так и многоквартирные здания в Новороссийске.
Общее число пострадавших домов перевалило за сотню.
О текущей ситуации в своем телеграм-канале рассказал мэр города Андрей Кравченко. По его словам, специалисты до сих пор ведут подомовой обход и детальное обследование территорий, попавших под удар.
«На данный момент известно о повреждениях в 61 частном доме и 41 многоквартирном», — написал Кравченко.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 2 марта российские ПВО сбили почти 60 дронов ВСУ.