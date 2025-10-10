В России отразили ночную атаку дронов на регионы
Минобороны: Силы ПВО ночью над Россией сбили 23 беспилотника
Ночью над Россией была отражена очередная вражеская атака дронов. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Данные оборонного ведомства приводит РИА Новости.
Согласно информации источника, российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов в воздухе над регионами России. В Минобороны уточнили, что дежурным средствам ПВО удалось сбить 23 вражеских дрона.
Из них 10 беспилотников — над Белгородской областью. Еще 10 над — Черным морем, а также 3 БПЛА в воздухе над Брянской областью. Дополнительные сведения не приводились.
Ранее российский боец рассказал о том, как ВСУ кошмарят фермеров.