В России отразили ночную атаку дронов на регионы

Ночью над Россией была отражена очередная вражеская атака дронов. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Данные оборонного ведомства приводит РИА Новости .

Согласно информации источника, российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов в воздухе над регионами России. В Минобороны уточнили, что дежурным средствам ПВО удалось сбить 23 вражеских дрона.

Из них 10 беспилотников — над Белгородской областью. Еще 10 над — Черным морем, а также 3 БПЛА в воздухе над Брянской областью. Дополнительные сведения не приводились.

