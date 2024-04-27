Ночью под удары российских «Кинжалов» попали четыре ТЭС на Украине

Ночью российские войска нанесли очередные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Компания ДТЭК сообщила о повреждении четырех электростанций.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, были атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В Днепропетровской областной военной администрации сообщили о повреждении энергетических объектов в областном центре и в Кривом Роге.

Украинские военные заявляют, что удары наносились крылатыми ракетами и «Кинжалами».

Нынешней новью воздушная тревога объявлялась по всей Украине. По данным «Военной хроники», российские войска поразили Бурштынскую ТЭС под Ивано-Франковском.