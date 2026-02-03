«Ночью в небе снова вспышки и взрывы». Силы ПВО уничтожили беспилотник над Ростовской областью

Ночью над Ростовской областью снова пресечена попытка атаки с воздуха. В небе Каменского района расчеты ПВО ликвидировали беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, в результате инцидента на земле никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Информация о происшествии уточняется. Глава региона подчеркнул, что угроза применения дронов сохраняется, и призвал жителей соблюдать осторожность.

В настоящее время оперативные службы контролируют ситуацию в регионе. Администрация области просит граждан не терять бдительности и оперативно реагировать на сообщения из официальных источников.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 2 февраля силы ПВО уничтожили 31 украинский БПЛА над регионами РФ.