Ночная атака на Дон: силы ПВО уничтожили БПЛА над территорией региона

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о попытке киевского режима нанести удар по региону с помощью беспилотных летательных аппаратов. Атака произошла в ночь на 7 марта.

Как пояснил глава региона в своем телеграм-канале, средства противовоздушной обороны отразили нападение на территории сразу трех муниципальных образований.

«БПЛА уничтожены в трех районах — Чертковском, Шолоховском, Миллеровском», — сообщил он.

По предварительным данным, в результате падения обломков и отражения воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал. Информация о возможных повреждениях инфраструктуры или построек на данный момент не поступала.

Несмотря на то, что угроза миновала, губернатор отметил, что опасность новых ударов с воздуха в области сохраняется. Юрий Слюсарь обратился к населению с призывом соблюдать бдительность и правила безопасности.

