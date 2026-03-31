Ночная атака на Россию 31 марта 2026: БПЛА сбиты над 8 регионами, есть раненые и разрушения

В ночь на 31 марта и в течение предыдущего вечера Вооруженные силы Украины предприняли очередную массированную попытку атаки беспилотниками. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары в нескольких регионах, зафиксированы пострадавшие и разрушения.

Основные массированные атаки

В период с 20:00 до 23:00 30 марта средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее количество целей было поражено в западных регионах страны:

· 32 БПЛА сбито над Брянской областью; · 15 БПЛА сбито над Смоленской областью; · 5 БПЛА сбито над Белгородской областью; · по 2 БПЛА уничтожено над Курской, Новгородской и Псковской областями.

В предыдущий временной промежуток, с 14:00 до 20:00 30 марта, дежурные силы ПВО уничтожили еще 98 беспилотников.

Направление главного удара и жертвы в Ленинградской области

Одним из ключевых направлений атаки в ночь на 31 марта стала Ленинградская область. По словам губернатора Александра Дрозденко, в результате удара украинских беспилотников пострадали три человека, двое из которых — дети. Все они получили необходимую медицинскую помощь в Шлиссельбургской больнице, угрозы их жизни нет.

Нанесен и материальный ущерб. В порту Усть-Луга, который подвергался атакам и ранее, а также в деревне Молодцово Кировского района зафиксированы повреждения. В Молодцово выбиты стекла в трех многоквартирных домах, в здании школы и в помещении Центра социальной защиты населения. Пожары в районе гаражей и котельной были оперативно ликвидированы. Отражение атаки продолжалось также в Кингисеппском и Выборгском районах области.

Обстановка в Воронежской области

Ночью 31 марта опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области. По предварительным данным, в результате падения обломков одного из дронов пострадал один автомобиль. Также зафиксировано возгорание лесной подстилки, которое было оперативно потушено. Информация о пострадавших не поступала.

Ограничения в работе аэропортов и действия при обнаружении БПЛА

В связи с угрозой атак на ряде территорий вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов. В случае обнаружения беспилотного летательного аппарата необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. При этом категорически запрещается пользоваться мобильной связью вблизи объекта, а также пытаться самостоятельно сбить или повредить дрон. Следует найти укрытие и дождаться прибытия специалистов.