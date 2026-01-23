Ночная операция в Южно-Сахалинске: спасен заблудившийся лыжник

Ночная поисково-спасательная операция развернулась в Южно-Сахалинске: в лесу рядом со спортивно-туристическим комплексом «Горный воздух» был найден 46-летний мужчина, который несколько часов провел на морозе после того, как сбился с маршрута во время катания на лыжах. Его удалось спасти благодаря совместным действиям спасателей и полиции. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

В Южно-Сахалинске сотрудники экстренных служб спасли 46-летнего мужчину, заблудившегося в лесу во время катания на лыжах. Сигнал о пропаже человека в районе СТК «Горный воздух» поступил в оперативные службы 22 января в 14:55.

По предварительным данным, мужчина спускался по оборудованному склону, однако в какой-то момент съехал за пределы трассы и потерял ориентиры. Уже через десять минут на поиски выдвинулась группа из пяти сотрудников Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова. Поисковые работы велись в лесном массиве при сложных погодных условиях.

К операции также подключились сотрудники полиции Южно-Сахалинска и специализированных подразделений УМВД по Сахалинской области. Для обследования территории был использован квадрокоптер с тепловизором, что позволило определить предполагаемое местонахождение пропавшего.

Мужчину обнаружили в лесу в темное время суток. Он находился в состоянии сильного переохлаждения и не мог самостоятельно передвигаться. Попытка эвакуации пешком оказалась затруднена из-за глубокого снега.

Для спасения пострадавшего к месту направили дополнительную группу из восьми городских спасателей. Пока ожидали подмогу, сотрудники областного отряда дважды разводили костер, чтобы согреть мужчину и не допустить ухудшения его состояния.

Совместными усилиями спасателям удалось доставить пострадавшего к снегоходу и вывезти его из леса. В ночь на 23 января, около 02:40, мужчину передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что стало известно о состоянии раненной при нападении на школу в Нижнекамске женщины.