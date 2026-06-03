«Ночное небо в разрывах». Над Ленинградской областью сбиты три беспилотника

Системой противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Ленинградской областью. Информация об этом появилась 3 июня со ссылкой на главу региона Александра Дрозденко.

«На данный момент силами ПВО сбито три БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал Дрозденко в мессенджере «Макс».

Губернатор также добавил, что боевая работа на этом не завершена и продолжается.

Ранее сообщалось о том, что число ударов БПЛА ВСУ возросло из-за новой поддержки ЕС.