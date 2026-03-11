Ночной кошмар над Волгой: Самару и Сызрань атаковали десять дронов-камикадзе

Минувшей ночью жители Самары и Сызрани стали свидетелями череды мощных хлопков. По информации из телеграм-канала SHOT, в небе над регионом раздалось не менее десяти взрывов.

Очевидцы рассказывают, что гул и вибрация от детонации были такой силы, что «шатались окна в квартирах».

Как передают местные жители, ударные дроны противника заходят на цели на предельно малой высоте, следуя вдоль русла Волги. В это время расчеты противовоздушной обороны открывали огонь для перехвата целей. В Сызрани в настоящий момент наблюдается зарево и столб дыма — в одном из городских районов вспыхнул пожар.

В связи с инцидентом в области объявлена воздушная тревога. Аэропорт Самары временно приостановил отправку и прием рейсов в целях безопасности пассажиров. Официальные данные о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступали, однако сирены продолжают предупреждать горожан об опасности.

