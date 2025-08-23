Ночной провал ВСУ: ПВО сбили 10 украинских беспилотников

Вечером 22 августа с 20:50 до 00:00 дежурные силы ПВО уничтожили над территориями российских регионов 10 дронов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

22 августа российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников. Воздушные цели были сбиты с 8:30 до 12:00.

Три дрона нейтрализовано над территорией Белгородской области. Еще по одному беспилотнику сбили в небе над Рязанской и Липецкой областями. Все воздушные цели относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось о том, что с 23:00 мск 21 августа до 07:00 мск 22 августа, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был успешно отражен массовый налет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Министерства обороны РФ, всего было перехвачено и уничтожено 54 украинских беспилотника самолетного типа.