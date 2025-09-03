Ночной рейд ПВО: за ночь над Россией сбили 105 украинских дронов

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 2 сентября до 07:00 мск 3 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 105 воздушных целей, сообщило Министерство обороны РФ.

Наибольшее количество украинских БПЛА было нейтрализовано над территорией Ростовской области, где системы ПВО сбили 25 беспилотников.

На втором месте по интенсивности атаки оказалась Брянская область, где перехвачено 24 БПЛА. Над Краснодарским краем расчеты противовоздушной обороны уничтожили 20 воздушных целей.

Значительная часть беспилотников была перехвачена над акваториями Черного и Азовского морей. Над Черным морем сбито 15 аппаратов, над Азовским — 2.

Над территорией Республики Крым уничтожено 8 БПЛА, над Калужской областью — 10 летательных аппаратов. Над Смоленской областью системы ПВО сбили один беспилотник.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Попытки проникновения украинских беспилотных аппаратов на территорию РФ были пресечены, серьезных повреждений объектов инфраструктуры и жертв среди гражданского населения не допущено.

Ранее сообщалось, что обломки украинских дронов задели дома в двух районах Кубани.