Обломки дронов задели дома в двух районах Кубани

В двух районах Краснодарского края зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов. По данным оперативного штаба региона, пострадавших нет, на местах происшествий работают экстренные и специальные службы.

В х. Трудобеликовском Красноармейского района обломки повредили окна и стены домов по трем адресам, однако серьезных разрушений зафиксировано не было. На окраине х. Могукоровского Крымского района взрывной волной выбило окна в одном из домов.

Спасатели и экстренные службы продолжают оценивать последствия падения БПЛА и обеспечивать безопасность жителей.

Ранее жителей пригорода Анапы переполошили взрывы. По предварительным данным, причиной инцидента стала операция по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.