Обломки дронов задели дома в двух районах Кубани
Оперштаб Кубани: БПЛА повредили окна и стены домов в Краснодарском крае
Фото: [istockphoto.com]
В двух районах Краснодарского края зафиксировано падение обломков беспилотных летательных аппаратов. По данным оперативного штаба региона, пострадавших нет, на местах происшествий работают экстренные и специальные службы.
В х. Трудобеликовском Красноармейского района обломки повредили окна и стены домов по трем адресам, однако серьезных разрушений зафиксировано не было. На окраине х. Могукоровского Крымского района взрывной волной выбило окна в одном из домов.
Спасатели и экстренные службы продолжают оценивать последствия падения БПЛА и обеспечивать безопасность жителей.
Ранее жителей пригорода Анапы переполошили взрывы. По предварительным данным, причиной инцидента стала операция по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.