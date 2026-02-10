«"Ночной рой" из дронов». За три часа силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА над пятью регионами и Азовским морем

Как следует из оперативной сводки Министерства обороны РФ, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотников самолетного типа.

Основными целями атаки стали южные регионы страны. Воздушное пространство над Ростовской областью защищено от 17 БПЛА, над Белгородской и Краснодарским краем — от 10 аппаратов в каждом. Еще семь дронов были сбиты над акваторией Азовского моря. Над территорией Республики Крым силы ПВО нейтрализовали три БПЛА, а над Воронежской областью — один, сообщили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в акватории Черного моря у Геленджика силы ПВО уничтожают дроны ВСУ.