«"Ночной рой" из дронов». За три часа силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА над пятью регионами и Азовским морем
За вечер над южными регионами и Азовским морем сбили почти 50 украинских дронов
Фото: [istockphoto.com/ewg3D]
Российские системы противовоздушной обороны в течение трех часов вечером 10 февраля отразили масштабную атаку беспилотников.
Как следует из оперативной сводки Министерства обороны РФ, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотников самолетного типа.
Основными целями атаки стали южные регионы страны. Воздушное пространство над Ростовской областью защищено от 17 БПЛА, над Белгородской и Краснодарским краем — от 10 аппаратов в каждом. Еще семь дронов были сбиты над акваторией Азовского моря. Над территорией Республики Крым силы ПВО нейтрализовали три БПЛА, а над Воронежской областью — один, сообщили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в акватории Черного моря у Геленджика силы ПВО уничтожают дроны ВСУ.