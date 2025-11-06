«Ночной рой над Россией». 16 украинских дронов сбиты над девятью регионами

Инцидент произошел в воздушном пространстве над девятью регионами РФ. Как следует из официального сообщения Министерства обороны, сбитые аппараты распределились следующим образом: по три БПЛА в Воронежской и Ростовской областях, по два — над Брянской и Волгоградской областями, а также Крымом, и по одному — в Белгородской, Курской, Тульской областях и Краснодарском крае. Операция по перехвату длилась с пяти часов вечера до конца суток.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ несут потери от обстрелов дронов в Покровске.