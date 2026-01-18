«Ночной щит ПВО». Минобороны сообщило об уничтожении 34 украинских дронов над шестью регионами России
Минобороны: за три часа силы ПВО сбили над российскими регионами 34 дрона ВСУ
Министерство обороны Российской Федерации в субботу информировало о результатах работы сил противовоздушной обороны.
В течение трех часов в вечернее время 17 января средствами ПВО на дежурстве была нейтрализована групповая атака беспилотников.
По данным военного ведомства, всего перехвачено и сбито 34 украинских беспилотных аппарата самолетного типа.
Воздушные цели были уничтожены над несколькими субъектами РФ: большинство — над Белгородской (17 единиц) и Курской (11 единиц) областями. Ещё три БПЛА ликвидированы в небе над Воронежской областью, по одному — над Орловской областью, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось о том, что ПВО сбила 99 БПЛА в ночь на 17 января над пятью регионами РФ и акваториями морей.