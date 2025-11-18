«Ночной щит ПВО». Силы обороны за несколько часов сбили 18 вражеских дронов над четырьмя регионами РФ
Ночью над Белгородской, Брянской, Смоленской и Воронежской областями уничтожили
Фото: [сommons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin]
В ходе вечернего отражения атаки беспилотников силами противовоздушной обороны были нейтрализованы 18 вражеских БПЛА.
Как сообщается в официальном Telegram-канале, ликвидация воздушных целей производилась с восьми до одиннадцати вечера по московскому времени.
Наибольшее число дронов — десять единиц — было сбито в небе над Белгородской областью. Еще пять беспилотников уничтожили при подлете к Брянской области. По два летательных аппарата поразили над Смоленской и Воронежской областями.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал о возгорании кровли торгового центра «Вокзальный» в городе Короча, которое стало следствием атаки украинских БПЛА.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 16 ноября силы ПВО ликвидировали 36 украинских беспилотников.