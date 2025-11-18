«Ночной щит ПВО». Силы обороны за несколько часов сбили 18 вражеских дронов над четырьмя регионами РФ

Как сообщается в официальном Telegram-канале, ликвидация воздушных целей производилась с восьми до одиннадцати вечера по московскому времени.

Наибольшее число дронов — десять единиц — было сбито в небе над Белгородской областью. Еще пять беспилотников уничтожили при подлете к Брянской области. По два летательных аппарата поразили над Смоленской и Воронежской областями.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал о возгорании кровли торгового центра «Вокзальный» в городе Короча, которое стало следствием атаки украинских БПЛА.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 16 ноября силы ПВО ликвидировали 36 украинских беспилотников.