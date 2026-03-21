Ночной удар по Энгельсу: что известно о последствиях атаки БПЛА

В Энгельсе Саратовской области беспилотники повредили жилые дома. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадала гражданская инфраструктура. В нескольких многоквартирных домах частично выбило остекление — стекла разлетелись в нескольких квартирах и подъездах.

По словам главы региона, на данный момент сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия уже работают оперативные службы. Специалисты оценивают масштаб повреждений и занимаются устранением последствий.

Бусаргин добавил, что ситуация находится на контроле. Информация уточняется по мере поступления данных от экстренных служб.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что вечером 20 марта российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.