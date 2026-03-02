«Ночной удар по спальному району». Обломки БПЛА ВСУ рухнули на жилой дом в Новороссийске
В Новороссийске обломки дрона упали на крышу многоэтажки
В результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины повреждения получил многоквартирный дом в Новороссийске.
Фрагменты БПЛА рухнули на здание днем 2 марта, повредив кровлю. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава города Андрей Кравченко.
«Обломки беспилотника попали в многоэтажный дом, повреждена кровля», — уточнил градоначальник.
К счастью, в результате происшествия никто из жильцов не пострадал. В настоящий момент на месте работают оперативные службы и аварийные бригады. По словам мэра, если потребуется, для жителей пострадавшего дома будет развернут временный пункт размещения на базе городской школы №29.
Ранее сообщалось о том, что