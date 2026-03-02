«Ночной удар по спальному району». Обломки БПЛА ВСУ рухнули на жилой дом в Новороссийске

В результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины повреждения получил многоквартирный дом в Новороссийске.

Фрагменты БПЛА рухнули на здание днем 2 марта, повредив кровлю. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава города Андрей Кравченко.

«Обломки беспилотника попали в многоэтажный дом, повреждена кровля», — уточнил градоначальник.

К счастью, в результате происшествия никто из жильцов не пострадал. В настоящий момент на месте работают оперативные службы и аварийные бригады. По словам мэра, если потребуется, для жителей пострадавшего дома будет развернут временный пункт размещения на базе городской школы №29.

