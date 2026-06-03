«Ночной удар по тылу». Беспилотники повредили жилой дом, библиотеку и школу искусств в Мичуринске

3 июня губернатор Тамбовской области Евгений Первышов проинформировал о последствиях удара украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по городу Мичуринску.

В результате инцидента пострадали жилой многоквартирный дом, городская библиотека, детская школа искусств, а также хозяйственные постройки, принадлежащие промышленному предприятию. Жертв и раненых нет.

«В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет», — говорится в его сообщении в мессенджере «Макс».

Первышов подчеркнул, что обстановка остаётся под контролем. В зоне происшествия продолжают работу оперативные службы.

Ранее сообщалось о том, что на нефтезаводе под Краснодаром произошел пожар из-за атаки БПЛА.