Ночную тишину над Москвой нарушил взрыв: еще один дрон сбит ПВО

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили летевший на Москву беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы.

Утром 9 августа российская противовоздушная оборона нейтрализовала два вражеских беспилотника, которые пытались нанести удары по Москве. Сообщения о сбитых беспилотниках в микроблоге градоначальника появились менее чем за час. О первом он отчитался в 09:25, а втором оповестил уже в 10:01.

Ранее сообщалось о том, что Кремль рассматривает возможность воздушного перемирия с Киевом.