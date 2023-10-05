Ночные налеты украинских беспилотников повредили объекты инфраструктуры в Курской области
Фото: [Алексей Куденко/РИА Новости]
Нападению подверглись три района. Из-за этого некоторые населенные пункты временно остались без энергоснабжения.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем микроблоге.
«Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах», - написал он.
Он добавил, что из-за воздушных ударов кое-где пропало электричество. В данный момент представители экстренных служб занимаются устранением всех повреждений.