Ночные налеты украинских беспилотников повредили объекты инфраструктуры в Курской области

Нападению подверглись три района. Из-за этого некоторые населенные пункты временно остались без энергоснабжения.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем микроблоге.

«Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах», - написал он.

Он добавил, что из-за воздушных ударов кое-где пропало электричество. В данный момент представители экстренных служб занимаются устранением всех повреждений.