«Ночные огни над Доном». В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Воздушная атака с применением беспилотников, предпринятая в ночное время в Ростовской области, была локализована.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, инцидент произошел в Шолоховском районе.

По предварительным данным, в результате происшествия жертв и пострадавших среди местного населения нет.

В настоящее время проводится оценка обстановки на месте для выяснения возможных материальных последствий.

На протяжении ночи на воскресенье, 9 ноября, противовоздушная оборона России нейтрализовала над своей территорией 44 беспилотника противника. Над Брянской областью было уничтожено 43 беспилотника. Над Ростовской областью также сбили один БПЛА.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 8 ноября над Крымом, Ростовской областью и Черным морем сбили 15 дронов ВСУ.