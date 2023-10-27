Нога застряла в мотоблоке: подмосковные спасатели помогли пожилому мужчине
Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Накануне работники 261-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в подмосковной Коломне достали ногу пожилого мужчины, зажатую в конструкции мотоблока.
Отмечается, что накануне днем в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что жителю села Коробчеево необходима срочная помощь. Пенсионер вспахивал землю мотоблоком на приусадебном участке, и его ноги случайно затянуло под вращающиеся фрезы агрегата, в результате чего пенсионер получил серьезные травмы.
На место происшествия работники противопожарно-спасательной службы прибыли одновременно с сотрудниками скорой медицинской помощи. На момент прибытия помощи семидесятилетний мужчина находился в сознании.
«Врачи сделали пострадавшему обезболивающий укол. Затем спасатели аккуратно извлекли ноги пенсионера из мотоблока. Дежурная смена зафиксировала пожилого мужчину на жестких носилках и перенесла с дальнего конца огорода в машину скорой. С травматической ампутацией голени и подозрением на множественные переломы пациента доставили в больницу», — рассказал старший смены Дмитрий Кабулашвили.