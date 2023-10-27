Нога застряла в мотоблоке: подмосковные спасатели помогли пожилому мужчине

Отмечается, что накануне днем в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что жителю села Коробчеево необходима срочная помощь. Пенсионер вспахивал землю мотоблоком на приусадебном участке, и его ноги случайно затянуло под вращающиеся фрезы агрегата, в результате чего пенсионер получил серьезные травмы.

На место происшествия работники противопожарно-спасательной службы прибыли одновременно с сотрудниками скорой медицинской помощи. На момент прибытия помощи семидесятилетний мужчина находился в сознании.