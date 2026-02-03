«Ноги и голову связывал»: обвиняемый в убийстве Паши рассказал шокирующие подробности в СК

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в убийстве 9-летнего Павла. Подозреваемый Петр Жилкин подробно рассказал о своих действиях на видеозаписи, опубликованной Следственным комитетом.

38-летнему Петру Жилкину официально предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Речь идет о гибели 9-летнего Павла, который пропал 30 января и четыре дня спустя был найден погибшим.

СКР обнародовал видео с показаниями обвиняемого, на которых он детально описывает происходившее в автомобиле после того, как увез ребенка с парковки гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе.

«Это было в машине точно. Я помню, что ноги и голову связывал», — заявил Жилкин на записи, также показав место, где был припаркован его автомобиль.

Следствие установило предполагаемый мотив и способ совершения преступления.

«На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта с потерпевшим, он напал на ребенка и нанес кулаком удар в область головы. От полученных повреждений ребенок скончался на месте преступления», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. СК направил в суд ходатайство об избрании Жилкину меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы и исследуются изъятые вещественные доказательства.

Напомним, мальчик пропал вечером 30 января после того, как сел в машину к незнакомцу. Масштабные поиски с участием правоохранителей и волонтеров завершились обнаружением тела ребенка.