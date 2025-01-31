Норвежские власти задержали судно с российским экипажем по латвийскому запросу

Судно Silver Dania было задержано по делу о повреждении кабеля в Балтийском море. Задержание было произведено представителями Норвегии, об этом сообщил ТАСС.

Власти Норвегии задержали судно Silver Dania, которое укомплектовано экипажем из граждан России. Его считают виновным в повреждении подводного кабеля в Балтийском море, который соединяет Латвию и Швецию. Именно Латвия подала запрос на задержание судна. В данный момент моряков допрашивают.

Ранее уже сообщалось о задержании судна по этому же делу. 27 января прокуратура Швеции вынесла решение о задержании судна, причастного к повреждению кабеля. Шведы привлекли к расследованию сразу несколько ведомств. Среди них национальное управление полицейских операций, береговая охрана и вооруженные силы.