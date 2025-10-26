Новая схема мошенников действует через «отключение пожарки»

Телефонные мошенники начали использовать новую схему, связанную с отключением систем пожарной безопасности в многоквартирных домах. Об этом сообщили в МВД России, передает ТАСС .

Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджере Telegram, представляясь председателями товариществ собственников жилья. В тексте содержится просьба временно отключиться от системы пожарной сигнализации. Для этого жертве предлагается перейти по ссылке на специального бота.

После перехода человек проходит авторизацию по номеру телефона, а код подтверждения пересылает на аккаунт, который якобы принадлежит председателю ТСЖ. На этом этапе мошенники получают доступ к личным данным пользователя.

Позже жертве приходит сообщение о попытке оформить кредит на ее имя. В переписку вступают подставные «операторы Госуслуг» и «сотрудники Роскомнадзора», которые под видом проверки безопасности запрашивают паспортные данные, СНИЛС и ИНН.

В результате доверчивых граждан убеждают перевести все средства на «безопасный счет» или передать наличные курьеру. МВД призывает россиян не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать коды подтверждения третьим лицам, даже если сообщение приходит от знакомого или представителя управляющей компании.

Ранее сообщалось, что жертвам мошенников может понадобится помощь кризисного психолога.