Новая схема мошенников действует через «отключение пожарки»
МВД сообщило о новой схеме обмана жильцов через систему пожарной безопасности
Телефонные мошенники начали использовать новую схему, связанную с отключением систем пожарной безопасности в многоквартирных домах. Об этом сообщили в МВД России, передает ТАСС.
Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджере Telegram, представляясь председателями товариществ собственников жилья. В тексте содержится просьба временно отключиться от системы пожарной сигнализации. Для этого жертве предлагается перейти по ссылке на специального бота.
После перехода человек проходит авторизацию по номеру телефона, а код подтверждения пересылает на аккаунт, который якобы принадлежит председателю ТСЖ. На этом этапе мошенники получают доступ к личным данным пользователя.
Позже жертве приходит сообщение о попытке оформить кредит на ее имя. В переписку вступают подставные «операторы Госуслуг» и «сотрудники Роскомнадзора», которые под видом проверки безопасности запрашивают паспортные данные, СНИЛС и ИНН.
В результате доверчивых граждан убеждают перевести все средства на «безопасный счет» или передать наличные курьеру. МВД призывает россиян не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать коды подтверждения третьим лицам, даже если сообщение приходит от знакомого или представителя управляющей компании.
Ранее сообщалось, что жертвам мошенников может понадобится помощь кризисного психолога.