Гастроэнтеролог назвал безопасную порцию дыни для взрослых

Здоровому взрослому человеку рекомендуется съедать за один прием не более 200–400 граммов дыни. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов.

По словам специалиста, дыня богата витамином C, калием и другими полезными веществами, однако чрезмерное ее употребление может негативно сказаться на работе пищеварительной системы. Особенно это касается случаев, когда плод едят сразу после плотного приема пищи или сочетают с большим количеством других сладких продуктов.

Врач отметил, что переедание дыни способно привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта, увеличению калорийности рациона, дополнительной нагрузке на почки и в отдельных случаях спровоцировать аллергические реакции.

Особую осторожность, по словам гастроэнтеролога, следует соблюдать людям с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, склонностью к отекам и некоторыми нарушениями обмена веществ. Он также напомнил, что, несмотря на полезные свойства дыни и арбуза, их нельзя считать продуктами, которые можно употреблять без ограничений.

Специалист рекомендовал распределять порции в течение дня, а не съедать большую часть плода за один раз. Наиболее удачным вариантом он назвал употребление дыни в качестве завтрака, перекуса или дополнения к сбалансированному приему пищи.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что умеренность остается главным условием пользы летних фруктов и ягод. По его словам, даже полезные продукты при чрезмерном употреблении могут стать причиной неприятных симптомов и проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что за один раз можно съесть полкило арбуза, а за день — полтора.