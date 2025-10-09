Российские военные сообщают о применении украинскими силами тактики минирования раненых бойцов. Это препятствует оказанию помощи пострадавшим и их эвакуации с поля боя, как сообщило РИА Новости .

Командир штурмовой группы группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Дождь рассказал, что в Запорожской области столкнулись с новой практикой. По его словам, украинские боевики устанавливают мины на своих же получивших ранения сослуживцах.

Из-за этого российские бойцы лишены возможности безопасно подойти и помочь пострадавшим, хотя и предпринимают такие попытки. Как предположил командир, подобные действия объясняются опасениями, что попавший в плен раненый военнослужащий может передать российской стороне информацию о реальном положении на своих позициях.

Ранее у ВСУ появились неизвлекаемые опасные мины из пластика.