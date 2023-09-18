Новейший «стелс»-истребитель пропал из-за аварии в США

Самолет был приписан к авиабазе, которая располагается в штате Южная Каролина.

Крушение потерпел истребитель F-35B, принадлежащий 501-й учебной эскадрилье истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот самолета успел катапультироваться, после приземления его пришлось госпитализировать. Медики оценивают его состояние как стабильное. Информацию об этом сообщили РИА Новости.

А вот место падения истребителя пока не обнаружено. Предположительно он рухнул в самом центре штата. Поиски ведутся рядом с озерами Моултри и Марион.