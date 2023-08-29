Новичков всему обучат в пункте отбора на службу по контракту в Балашихе

В Московском областном пункте отбора на службу по контракту есть возможность пройти все необходимое обучение. После обучения в зону СВО новички попадут с нужными навыками. Это поможет им выполнять задачи и сохранить жизнь.

Инструкторы центра дают добровольцам как можно больше знаний в коротки сроки, чтобы бойцы были полностью подготовлены и не допускали ошибок. Здесь также оперативно можно пройти медкомиссию, получить консультацию специалистов и проживание с питанием.

Напоминаем, что на службу приглашаются лица старше 19 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Для них предусмотрена единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей при заключении контракта на год.

Отмечается, что заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на разные выплаты и льготы, как для себя, так и для своей семьи. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

При этом все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.