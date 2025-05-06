Новому кораблю КНДР предсказали бурную реакцию со стороны Запада

Северная Корея спустила на воду новейший эсминец «Чхве Хен» собственной разработки. Наличие такого корабля в КНДР всерьез озадачит США и заставит напрячься всех специалистов флота на Западе. Такой прогноз сделала газета «Взгляд».

В Северной Корее был спущен на воду эсминец «Чхве Хен». Он сочетает в себе крайне оригинальные решения, которые почерпнуты как в российской, так и в американской кораблестроительной школах. В частности, он имеет артиллерию западного типа, зато радиолокационные станции очень похожи на те, что используются в ВМФ России. Несмотря на то, что этому кораблю еще предстоит достраиваться, темпы работы над ним заметно превышают установленные в РФ сроки. И это несмотря на то, что в КНДР пока не было опыта строительства настолько крупных кораблей. Он по своему тоннажу в 4 тыс. тонн более чем вдвое превышает все, что строилось в стране до этого.

Очень многие узлы и агрегаты корабля остаются загадкой для специалистов. Некоторые технические решения, по их мнению, могут быть очень удачными.

«Впрочем, куда большим сюрпризом, чем оборудование корабля, является тот факт, что КНДР его в принципе построила. Корабль, способный действовать в океане, — это само по себе сложно. Страны, в разы более богатые, чем КНДР, построить такие корабли не могут», — указали аналитики.

Они же добавили, что теперь этот корабль всерьез озадачит западные страны. Их военные будут заметно насторожены тем, что вероятный противник позволяет себе строить подобные корабли.

Ранее сообщалось, что в России был запущен проект по строительству моста, который свяжет страну с Северной Кореей. Автодорожный мостовой переход над рекой Туманной должен появиться в Приморье уже летом 2026 года. Запуск строительства проводил российский премьер-министр Мишустин.