Премьер-министр России запустил проект автомоста с Северной Кореей

В режиме онлайн премьер-министр Михаил Мишустин дал официальный старт проекту строительства автодорожного мостового перехода через реку Туманную, расположенную в Приморском крае. Данный мост станет связующим звеном между Россией и Северной Кореей.

В торжественной церемонии с корейской стороны принял участие председатель кабинета министров Пак Тхэ Сон. Предполагается, что мост будет сдан в эксплуатацию к лету 2026 года, через полтора года.

Общая длина моста составит около 850 м, из которых 300 м будут построены российской стороной. Помимо этого, с российской стороны планируется возведение подъездных путей протяженностью 2,4 км.

Соглашение между правительствами обеих стран о возведении моста через реку Туманную было подписано в июне 2024 года. Подписание документа состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Первые сообщения о намерении построить автомобильный мост на границе появились еще в 2018 году.

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